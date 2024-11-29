Как подать упрощенное заявление на субсидию через "Дія": пошаговая инструкция

В Украине действует упрощенный механизм обращения граждан за жилищной субсидией. Оформить ее можно онлайн - на портале "Дія" - всего за 10 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на департамент коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

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Как подать упрощенное заявление на субсидию через "Дія"

Украинцам напомнили, что оформить жилищную субсидию по упрощенному механизму можно удаленно (не выходя из дома) - с помощью единого портала государственных услуг "Дія".

Уточняется, что на такую процедуру понадобится всего около 10 минут.

"Большинство данных подтягиваются автоматически, а заполнить нужно всего 7 полей вместо 21", - уточнили в департаменте коммуникаций.

Кроме того, для граждан подготовили полезную инфографику - как подать упрощенное заявление на субсидию через "Дія".

Для начала нужно войти (или зарегистрироваться) на портале "Дія" с помощью:

или электронной подписи

или BankID

После этого необходимо:

перейти в раздел "Громадянам"

выбрать вкладку "Пенсії, пільги та допомога"

выбрать услугу "Заява на субсидію"

проверить в профиле свои данные и при необходимости - обновить их

Первые шаги для подачи заявления в "Дія" (скриншот: kmu.gov.ua)

Далее для оформления субсидии необходимо:

выбрать тип заявления, который вы хотите подать (т.е. упрощенное)

выбрать из предлагаемых вариантов, на какой адрес хотите получить субсидию (по задекларированному месту жительства, по месту жительства или пребывания как ВПЛ, по другому адресу)

выбрать коммунальные услуги, на которые требуется субсидия

ввести международный номер банковского счета (IBAN) для начисления

добавить данные всех, кто проживает в квартире или доме

проверить правильность всех данных

подписать заявление электронной подписью и отправить

"После обработки заявления вы получите уведомление, если требуются дополнительные документы", - уточнили в департаменте коммуникаций секретариата правительства.

Завершающие шаги подачи заявления по упрощенному механизму (скриншот: kmu.gov.ua)

Кто может оформить и получить жилищную субсидию

Субсидия украинцам предоставляется при условии, если семья должна платить за коммунальные услуги больше, чем определенный для нее обязательный платеж (который рассчитывают индивидуально).

Важно, что при назначении субсидии учитывают доходы всех членов семьи (даже если они проживают по отдельности).

В то же время, если на день обращения по назначению субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства (и тогда его доходы учитываться не будут).

В целом же оформить жилищную субсидию может:

человек, зарегистрированный в жилом помещении

человек, не зарегистрированный, но фактически проживающий (на основании договора аренды)

переселенцы, проживающие без заключения договора аренды (добавив документ, подтверждающий проживание по указанному адресу)

несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки и имеющий официального представителя или опекуна

недееспособный человек трудоспособного возраста, над которым установлена опека

застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию (но начисляется плата за жилищно-коммунальные услуги)

Кто может оформить жилищную субсидию в Украине (скриншот: kmu.gov.ua)