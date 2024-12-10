К программе "Зимняя єПідтримка" присоединились банки-партнеры: как подать заявку

С сегодняшнего дня, 10 декабря, к программе "Зимняя єПідтримка" присоединились банки-партнеры. Такой вариант подачи заявки ориентирован на людей старшего возраста, которые не пользуются "Дією". А также на попечителей несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Более 6 миллионов украинцев подали заявки через "Дію" по программе "Зимняя єПідтримка", которая стартовала 1 декабря 2024 года. Сейчас подать заявки на получение 1000 гривен можно через приложение "Дія", "Укрпочту" и банки-партнеры.

Как подать заявку через банки-партнеры

С 10 декабря украинцы, которые не могут воспользоваться "Дією", могут подать заявку через банки-партнеры. В частности через ПриватБанк, Monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ и Абанк. А также Банк Глобус, Ukrsibbank, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Днепр, Клиринговый Дом и Радабанк.

Для того чтобы подать заявку через банк необходимо иметь при себе:

паспорт гражданина Украины;

РНУКПН или паспорт с соответствующей отметкой (для граждан без кода по религиозным убеждениям);

свидетельство о рождении (для детей);

документ, подтверждающий опеку или представительство.

После успешной проверки банк откроет специальный счет и оформит карту "Национальный кэшбек". В течение 10 дней после подачи заявки, 1000 гривен будет засчитано. Средства можно использовать до 31 декабря 2025 года.