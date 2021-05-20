RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Напруженість на кордонах через Росію може бути до кінця вересня, - Зеленський

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що напруженість на українських кордонах може тривати до кінця вересня. Це пов'язано зі стягуванням російських військ і військовими навчаннями.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми бачимо дуже повільне зниження числа військових Російської Федерації. Вони відходять повільно, ми бачимо (відведення, - ред.) тільки 3,5 тисячі в Криму, всі інші, на жаль, на місці. Серйозна ситуація, і я думаю, що така напруженість може залишатися до кінця військових навчань. Як мінімум, до кінця вересня", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія, незважаючи на заяви про відведення військ, продовжує тримати близько 80 тисяч військових біля різних ділянок кордону з Україною.

За його оцінками, такої кількості вистачить для наступу на Україну.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба говорив, що Київ не бачить відведення російських військ, який був би адекватним тій чисельності, яка зосереджена вздовж кордону України та окупованих територій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийРосійська Федераціякордонвойска