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Направление уже не является абсолютно недостижимым, - Гуменюк о взрывах в Мариуполе

Фото: Наталья Гуменюк, начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За последние сутки в Мариуполе раздавался ряд взрывов. Направление уже не является абсолютно недостижимым для наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя пресс-центра сил охраны и обороны Оперативного командования "Південь" Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность это очень относительное понятие. То, что считается настолько отдаленным, что недостижимо, не всегда таково. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым", - заявил Гуменюк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью в Мариуполе раздавались взрывы в Кальмиусском районе, в результате чего возник пожар на территории ММК им. Ильича. Позже повторные удары снова были совершены по территории комбината.

Также взрыв недавно прогремел в центре города, в результате чего в Мариуполе фиксируется ухудшение связи и интернета.

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