В Мариуполе в очередной раз за сутки прогремел взрыв, - Андрющенко
Фото: в Мариуполе раз за сутки раздался взрыв (Getty Images)
В Мариуполе раздался взрыв в центре города. В настоящее время фиксируется ухудшение связи и интернета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Фиксуем частично исчезновение связи и интернета после взрыва. Локализация взрыва - центр. Место уточняем. Вечер перестает будет томным", - пишет Андрющенко.
Пока другие подробности неизвестны.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью в Мариуполе раздавались взрывы в Кальмиусском районе, в результате чего возник пожар на территории ММК им. Ильича. Позже повторные удары снова были совершены по территории комбината.
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