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В Мариуполе в очередной раз за сутки прогремел взрыв, - Андрющенко

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Четверг 23 февраля 2023 15:46
В Мариуполе в очередной раз за сутки прогремел взрыв, - Андрющенко Фото: в Мариуполе раз за сутки раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе раздался взрыв в центре города. В настоящее время фиксируется ухудшение связи и интернета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксуем частично исчезновение связи и интернета после взрыва. Локализация взрыва - центр. Место уточняем. Вечер перестает будет томным", - пишет Андрющенко.

Пока другие подробности неизвестны.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что этой ночью в Мариуполе раздавались взрывы в Кальмиусском районе, в результате чего возник пожар на территории ММК им. Ильича. Позже повторные удары снова были совершены по территории комбината.

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