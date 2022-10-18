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В Кривом Роге прозвучали взрывы

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Кривой Рог, Вторник 18 октября 2022 06:57
В Кривом Роге прозвучали взрывы Фото: в Кривом Роге прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Утром 18 октября в Кривом Роге прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы военной администрации города Александра Вилкула.

Отмечается, что взрывы произошли в северной части города. Жителей просят оставаться в укрытиях.

Напомним, ночью 18 октября в результате обстрела оккупационными войсками был обесточен Николаев и часть области.

Ранее сообщалось, что оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе.

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