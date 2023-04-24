Напряженные сутки. Оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область
За прошедшие сутки враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел Запорожской области из разных видов вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.
Так, оккупанты совершили 94 артобстрела, один ракетный, 4 авиаудара, 3 из РСЗО и 10 с применением БПЛА.
"Зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры: жилые дома, имущество людей, складские помещения агропредприятия", - написал он.
Как сообщалось, на утро 23 апреля оккупанты совершили 70 артиллерийских обстрелов, 4 атаки с РСЗО и 4 с применением БПЛА по населенным пунктам в Запорожской области. Ранения получил один человек.
Напомним, 18 апреля российские оккупанты трижды обстреляли Орехов Запорожской области.
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