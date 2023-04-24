Напряженные сутки. Оккупанты массированно обстреляли Запорожскую область

За прошедшие сутки враг атаковал Орехов, Гуляйполе, Ровнополье и еще 17 мирных городов и сел Запорожской области из разных видов вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

Так, оккупанты совершили 94 артобстрела, один ракетный, 4 авиаудара, 3 из РСЗО и 10 с применением БПЛА. "Зафиксированы новые разрушения гражданской инфраструктуры: жилые дома, имущество людей, складские помещения агропредприятия", - написал он. Как сообщалось, на утро 23 апреля оккупанты совершили 70 артиллерийских обстрелов, 4 атаки с РСЗО и 4 с применением БПЛА по населенным пунктам в Запорожской области. Ранения получил один человек. Напомним, 18 апреля российские оккупанты трижды обстреляли Орехов Запорожской области.