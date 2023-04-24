Напружена доба. Окупанти масовано обстріляли Запорізьку область
Минулої доби ворог атакував Оріхів, Гуляйполе, Рівнопілля та ще 17 мирних міст і сіл Запорізької області з різних видів озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
Так, окупанти здійснили 94 артобстріли, один ракетний, 4 авіаудари, 3 із РСЗВ та 10 із застосуванням БПЛА.
"Зафіксовано нові руйнування цивільної інфраструктури: житлові будинки, майно людей, складські приміщення агропідприємства", - написав він.
Як повідомлялось, на ранок 23 квітня окупанти здійснили 70 артилерійських обстрілів, 4 атаки з РСЗВ та 4 із застосуванням БПЛА по населених пунктах у Запорізькій області. Поранення отримала одна людина.
Нагадаємо, 18 квітня російські окупанти тричі обстріляли Оріхів Запорізької області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.