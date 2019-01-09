ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рома" почала переговори про перехід гравця збірної України

Новини » Спорт    09.01.2019 - 13:03
Рома" почала переговори про перехід гравця збірної України
Фото: Руслан Малиновський (Павло Кубанов/ffu.ua)

Трансфер, ймовірно, відбудеться вже влітку

У послугах півзахисника "Генка" і збірної України Руслана Малиновського зацікавлена ​​італійська "Рома". Як стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті, представники римлян почали переговори з бельгійським клубом про майбутній перехід 25-річного футболіста.

Трансфер Малиновського обійдеться італійському клубу приблизно в 12 млн євро. При цьому малоймовірно, що перехід відбудеться в січні. Ймовірно, гравець приєднається до нової команди вже в літнє трансферне вікно.

Малиновський виступає в складі "Генка" з 2017 року. У нинішньому сезоні футболіст взяв участь в 19 матчах чемпіонату Бельгії, забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач. З 2015 року Малиновський виступає за національну команду України.

Нагадаємо, Малиновського було визнано кращим гравцем "Генка" в матчі 12 туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда" (1:1).

Гравець збірної України Селезньов може продовжити кар'єру в Іспанії У збірній України за Шевченка дебютували 20 гравців
Новини України РомаЗбірна Українитрансферыслухи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся