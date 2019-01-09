Рома" почала переговори про перехід гравця збірної України

Фото: Руслан Малиновський (Павло Кубанов/ffu.ua)

Трансфер, ймовірно, відбудеться вже влітку

У послугах півзахисника "Генка" і збірної України Руслана Малиновського зацікавлена ​​італійська "Рома". Як стверджує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті, представники римлян почали переговори з бельгійським клубом про майбутній перехід 25-річного футболіста.

Трансфер Малиновського обійдеться італійському клубу приблизно в 12 млн євро. При цьому малоймовірно, що перехід відбудеться в січні. Ймовірно, гравець приєднається до нової команди вже в літнє трансферне вікно.

Малиновський виступає в складі "Генка" з 2017 року. У нинішньому сезоні футболіст взяв участь в 19 матчах чемпіонату Бельгії, забив 8 м'ячів і віддав 5 результативних передач. З 2015 року Малиновський виступає за національну команду України.

Нагадаємо, Малиновського було визнано кращим гравцем "Генка" в матчі 12 туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда" (1:1).