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"Барселона" підписала нового форварда поза трансферного вікна

Новини » Спорт     20.02.2020 - 21:36
"Барселона" підписала нового форварда поза трансферного вікна
Фото: Мартін Брейтуейт (twitter.com/FCBarcelona)

Операцію схвалили через травми Дембеле і Суареса

"Барселона" оголосила про придбання з "Леганесі" нападника збірної Данії Мартіна Брейтуейт. Про це повідомляється на сайті каталонського клубу.

"Синьо-гранатові" заплатили за 28-річного форвард відступні в розмірі 18 мільйонів євро. Контракт данця розрахований до червня 2024 року. Сума відступних за форварда складе 300 мільйонів євро.

Трансферне вікно в Європі закрилося 1 лютого, але "Барса" отримала дозвіл від медичної комісії чемпіонату Іспанії на підписання футболіста через травму нападника Усмана Дембеле. Згідно з регламентом першості.вийняток на дозаявку можливий в тому випадку, якщо хтось з гравців отримує серйозну травму. Також "Барселона" втратила на довгий термін уругвайського нападника Луїса Суареса, який переніс операцію на коліні. Форвард зможе повернутися на поле тільки в травні.

Брейтуейт перейшов в "Леганес" в січні 2019 року з "Мідлсбро" на правах оренда, влітку іспанський клуб викупив його за 5 мільйонів євро і зробив другим найдорожчим придбанням в історії.

Данський форвард в нинішньому сезоні забив 8 голів у 27 матчах "Леганесі" у всіх турнірах.

"Барселона" йде другою в Прімері, поступаючись одним очком мадридському "Реалу".

Нагадаємо, Мессі змушений грати з травмою через брак нападників в "Барселоні".

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