НАЗК запустило Єдиний реєстр корупціонерів

Фото: Олександр Мангул (УНІАН)

Завірену довідку з реєстру щодо себе може отримати і фізична особа

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило і запустило Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Про це РБК-Україна повідомив голова НАЗК Олександр Мангул.

Так, реєстр почав роботу з 4 лютого.

"Реєстр корупціонерів почав роботу з 4 лютого. За цей час було відпрацьовано 187 запитів", - уточнив він.

У реєстрі передбачена функція отримання довідки юридичним особам, які беруть участь у державних закупівлях. Раніше такі довідки видавало Міністерство юстиції.

До реєстру корупціонерів потрапляє інформація з судового реєстру щодо рішень, що набули чинності, після розгляду усіма інстанціями.

Також він наповнюється інформацією від кадрових служб підприємств і державних органів про дисциплінарні стягнення.

Завірену довідку з реєстру щодо себе може отримати і фізична особа. Просити інформацію можуть державні органи в рамках спецперевірки перед призначенням на посаду і правоохоронні органи.

Отримати виписку з реєстру можна безкоштовно онлайн на сайті НАЗК.

Як писало РБК-Україна раніше, в березні минулого року анонсувалося, що НАЗК стане власником реєстру корупціонерів через місяць-два.

Нагадаємо, Нацагентство заявило про намір створити окремий державний реєстр чиновників, які вчинили корупційні діяння, ще в листопаді 2016 року.

Додамо, у січні НАЗК отримало доступ до 13 з 16 державних реєстрів.