НАЗК запустило Єдиний реєстр корупціонерів

Завірену довідку з реєстру щодо себе може отримати і фізична особа
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) створило і запустило Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Про це РБК-Україна повідомив голова НАЗК Олександр Мангул.
Так, реєстр почав роботу з 4 лютого.
"Реєстр корупціонерів почав роботу з 4 лютого. За цей час було відпрацьовано 187 запитів", - уточнив він.
У реєстрі передбачена функція отримання довідки юридичним особам, які беруть участь у державних закупівлях. Раніше такі довідки видавало Міністерство юстиції.
До реєстру корупціонерів потрапляє інформація з судового реєстру щодо рішень, що набули чинності, після розгляду усіма інстанціями.
Також він наповнюється інформацією від кадрових служб підприємств і державних органів про дисциплінарні стягнення.
Завірену довідку з реєстру щодо себе може отримати і фізична особа. Просити інформацію можуть державні органи в рамках спецперевірки перед призначенням на посаду і правоохоронні органи.
Отримати виписку з реєстру можна безкоштовно онлайн на сайті НАЗК.
Як писало РБК-Україна раніше, в березні минулого року анонсувалося, що НАЗК стане власником реєстру корупціонерів через місяць-два.
Нагадаємо, Нацагентство заявило про намір створити окремий державний реєстр чиновників, які вчинили корупційні діяння, ще в листопаді 2016 року.
Додамо, у січні НАЗК отримало доступ до 13 з 16 державних реєстрів.