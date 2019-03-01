У декларації Мураєва виявлені ознаки кримінального правопорушення

Про правопорушення повідомили в НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) во время полной проверки деклараций народного депутата Евгения Мураева и судьи Ивана Бандуры выявило признаки преднамеренного декларирование недостоверной информации на сумму свыше 250 прожиточных минимумов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу НАПК.

Как отмечается, установлено, что Мураев задекларировал корпоративные права в хозяйственном обществе, однако недостоверно указал сведения о размере своего взноса в уставный капитал общества, отметив его меньше на 950 853 грн. Также недостоверно указал сведения о финансовых обязательствах.

Обоснованный вывод относительно выявленных признаков уголовного правонарушения - декларирование недостоверной информации, направили в Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, судья Святошинского районного суда г. Киева Бандура не указал в декларации финансовые обязательства перед другим физическим лицом в сумме 50 тыс. долларов, а также недостоверно указал сумму дохода жены.

Об обнаружении правонарушения НАПК сообщило Национальное антикоррупционное бюро, направив обоснованное заключение.

РБК-Украина писало, что НАПК не может устанавливать признаки незаконного обогащения в 500 декларациях за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении.

Ранее сообщалось, что НАПК в ходе полных проверок деклараций выявило недостоверные сведения на 8,6 млрд грн.