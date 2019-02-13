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Генпрокуратура допитала Мураєва

Новини » Суспільство    13.02.2019 - 16:39
Генпрокуратура допитала Мураєва
Євген Мураєв (фото: opposition.org.ua)

Сьогодні відбувся допит Мураєва по справі про можливе незаконне збагачення

У Генеральній прокуратурі України сьогодні відбувся допит народного депутата,  кандидата в президенти України Євгена Мураєва по справі про можливе незаконне збагачення. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник ГПУ Андрій Лисенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Мураєв скористався конституційним правом не надавати інформацію про себе та своїх родичів.

"Він допитувався у Генпрокуратурі як свідок. Це справа стосується кримінального провадження, яке було розпочато в липні 2017 року з приводу можливого незаконного збагачення самого Євгена Мураєва. Допит відбувся сьогодні. Він був викликаний на допит, але він скористався своїм конституційним правом не надавати інформацію про себе та своїх родичів", - розповів Лисенко.

Він також зазначив, що Мураєв не надав фактичних свідчень у справі.

Нагадаємо, в декларації за 2018 рік Мураєв вказав квартиру в Харкові, готельний номер у Києві та нежитлову будівлю в Харкові, ювелірні вироби, зброю і техніку, автомобіль Lexus вартістю 960 тис. гривень, корпоративні права на ТОВ "Новини 24 години" вартістю майже 16 млн гривень.

На банківських рахунках Мураєв зберігає майже 4 тис. гривень і 281 євро, а готівкою понад 10 млн гривень, 2 млн доларів і 1 млн євро. Крім того, в 2017 році Мураєв позичив третім особам 523 тис. гривень.

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