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У декларації Мураєва виявлені ознаки кримінального правопорушення

Новини » Політика    01.03.2019 - 14:56
У декларації Мураєва виявлені ознаки кримінального правопорушення
Фото: Євгеній Мураєв (opposition.org.ua)

Про правопорушення повідомили в НАБУ

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час повної перевірки декларацій народного депутата Євгенія Мураєва та судді Івана Бандури виявило ознаки умисного декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК

Як зазначається, встановлено, що Мураєв задекларував корпоративні права в господарському товаристві, однак недостовірно вказав інформацію про розмір свого внеску до статутного капіталу товариства, зазначивши його меншим на 950 853 грн. Також недостовірно вказав інформацію про фінансові зобов’язання.

Обґрунтований висновок щодо виявлених ознак кримінального правопорушення - декларування недостовірної інформації, направлено до Національного антикорупційного бюро.

Крім того, суддя Святошинського районного суду м. Києва Бандура не вказав у декларації фінансові зобов’язання перед іншою фізичною особою у сумі 50 тис. доларів, а також недостовірно зазначив суму доходу дружини.

Про виявлені правопорушення НАЗК повідомило Національне антикорупційне бюро, направивши обґрунтований висновок.

РБК-Україна писало, що НАЗК не може встановлювати ознаки незаконного збагачення в 500 деклараціях через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення. 

Раніше повідомлялося, що НАЗК в ході повних перевірок декларацій виявило недостовірні відомості на 8,6 млрд грн

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