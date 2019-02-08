НАЗК виявило порушення у деклараціях у майже всіх кандидатів на посаду президента

Значна кількість кандидатів встигла виправити недоліки у деклараціях

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недочеты в декларациях в почти всех кандидатов на должность президента. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, значительное количество кандидатов успело исправить недочеты в декларациях. Слипачук отметила, что в декларациях исправили ошибки около 50% кандидатов.

"По результатам проверки в НАПК, почти все кандидаты получили замечания к недочетам. При этом, только один кандидат получил нулевой с точки зрения замечаний вывод НАПК. Это Инна Богословская. В других были определенные недостатки, но у каждого кандидата в соответствии с законом все ошибки и недочеты, которые были выявлены в декларации могут быть исправлены и являются таковыми , что не является основанием для отказа в регистрации", - сообщила Слипачук.

Напомним, сегодня ЦИК завершил регистрацию кандидатов в президенты на выборах в 2019 году. 8 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Александра Соловьева от партии "Розумна сила" и Дмитрия Гнапа от партии "Сила людей".

РБК-Украина сообщало, в МИД РФ заявили, что не будут направлять своих наблюдателей Кристину Богданову и Елизавету Борисову на выборы в Украину.