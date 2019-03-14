НАЗК виявило конфлікт інтересів в діях Розенблата

Розенблат запросив НАЗК результати перевірки декларації співробітника НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило в суд админпротокол в отношении народного депутата Украины Борислава Розенблата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По данным НАПК, Розенблат, пользуясь предоставленными ему депутатскими полномочиями, направил депутатское обращение в агентство. В этом обращении поднимался вопрос, который составлял его частный интерес: проведение НАПК полной проверки деклараций в отношении одного из сотрудников НАБУ, который является свидетелем стороны обвинения в уголовном производстве, в котором подозревается народный депутат.

Также в суд направлено два протокола об административных правонарушениях в отношении Ярослава Колесника, который находясь на должности главного врача Белоцерковского областного онкодиспансера, подписал приказ о премировании своей дочери, которая работает на должности заместителя главного врача по медицинской части в этом же заведении.

Еще два админпротоколы направлены в суд в отношении Ивана Ровенко, который находясь на должности главного врача Центра первичной медико-санитарной помощи Белоцерковского района, подписал приказ о премировании своей жены, которая работает на должности врача общей практики в этом же заведении.

В НАПК считают, что чиновники и народный депутат совершивших административные правонарушения, предусмотренные частью второй статьи 172-7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Все админпротоколы направлены в суд.

Ранее НАПК приглашало Розенблата для дачи объяснений по признакам возможного нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции".

РБК-Украина писало, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах семи политических партий за IV квартал 2018 года.