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Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК

Новини » Політика    22.02.2019 - 16:50
Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК
Фото: Борислав Розенблат (УНІАН)

Його чекатимуть в НАЗК 25 та 26 лютого

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило для надання пояснень за ознаками можливого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" народного депутата України Борислава Розенблата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК у Facebook

 Як зазначається, Розенблата чекають в НАЗК для надання пояснень за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 25 лютого з 14:00 до 18:00 або 26 лютого з 16:00 до 18:00.

Крім того, для в НАЗК запросили:

  • Кузар Олену Вікторівну, головного лікаря ДУ "Іллічівська басейнова лікарня на водному транспорті МОЗ України" (для надання пояснень за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані);
  • Клименка Миколу Федоровича, голову Броварської районної адміністрації Київської області (для надання пояснень за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства);
  • Поповську Інну Петрівну, директора юридичного департаменту Одеської міської ради (для надання пояснень за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства);
  • Калабухову Ольгу Анатоліївну, колишню суддю Веселівського районного суду Запорізької області (для надання пояснень за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік);
  • Кудрявського Володимира Івановича, депутата Старооржицької сільської ради Згурівського району Київської області (для надання пояснень за ознаками подання недостовірних відомостей у декларації).

В НАЗК зазначають, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.

Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК

РБК-Україна писало, що Київський апеляційний суд направив "бурштинову справу" щодо обвинувачених в корупції народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова до Печерського районного суду Києва.

Зазначимо, 19 червня 2017 у ресторані в присутності Розенблата затримали його охоронця з сумкою, де нібито був черговий транш у сумі 200 тис. доларів, переданий агентом Національного антикорупційного бюро. 

НАЗК направило до суду понад 200 протоколів щодо звітів політпартій До суду направлено 15 протоколів про порушення в деклараціях чиновників
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