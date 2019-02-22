Розенблата запросили для надання пояснень в НАЗК

Його чекатимуть в НАЗК 25 та 26 лютого
Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило для надання пояснень за ознаками можливого порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" народного депутата України Борислава Розенблата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК у Facebook.
Як зазначається, Розенблата чекають в НАЗК для надання пояснень за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 25 лютого з 14:00 до 18:00 або 26 лютого з 16:00 до 18:00.
Крім того, для в НАЗК запросили:
В НАЗК зазначають, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення.
РБК-Україна писало, що Київський апеляційний суд направив "бурштинову справу" щодо обвинувачених в корупції народних депутатів Борислава Розенблата та Максима Полякова до Печерського районного суду Києва.
Зазначимо, 19 червня 2017 у ресторані в присутності Розенблата затримали його охоронця з сумкою, де нібито був черговий транш у сумі 200 тис. доларів, переданий агентом Національного антикорупційного бюро.