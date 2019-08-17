НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані 1,3 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) під час повної перевірки декларацій виявили порушення у документах колишнього першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського. Про це передає РБК-Україна із посиланням на НАЗК.

Зокрема, Гладковський у виправленій декларації за 2015 рік не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у сина корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго". Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину.

Крім того, НАЗК виявило приховані доходи та речі у народного депутата України Івана Мірошніченка. У декларації за 2017 рік він не зазначив відомості про гідроцикл, який належить йому на праві власності, а також про дивіденди дружини від ТОВ "Поле-Грейн" та страхових виплат.

"Загалом відомості, вказані народним депутатом у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 5 млн гривень", - підкреслює НАЗК.

Нагадаємо, минулого тижня РНБО погодила проведення всебічного аудиту "Укроборонпрому".