НАЗК внесло приписи Семераку та Ісаєнку

Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Агентство вимагає усунути порушення антикорупційного законодавства

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону "Про запобігання корупції" міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку та в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роману Ісаєнку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Зокрема, Семераку внесено припис стосовно керівника Національного природного парку "Нижньосульський" Валерія Свіколкіна, який не передав в управління у тридцятиденний строк з моменту призначення на посаду належні йому корпоративні права сільськогосподарського товариства, чим порушив вимоги частини першої статті 36 закону "Про запобігання корупції".

"Внесено припис в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роману Ісаєнку про проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли невиконанню посадовими особами держслужби вимог статей 56-58 закону "Про запобігання корупції", - зазначили у нацагентстві.

Йдеться про організацію проведення спеціальної перевірки при призначенні 8-ми осіб на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посади з підвищеним корупційним ризиком.

Нагадаємо, в кінці грудня НАЗК внесло припис голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Як писало РБК-Україна, нацагентство оприлюднило топ-перелік виявлених ознак порушень антикорупційного законодавства за грудень минулого року. Так, очолив рейтинг нардеп Євгеній Гєллєр.

Додамо також, НАЗК запросило 10 осіб прибути в відомство для надання пояснень і, в разі наявності підстав, складання протоколів про адміністративні правопорушення.