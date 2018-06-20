НАЗК внесло припис Гриневич

Також агентство внесло припис директору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну та командиру військової частини 3043 Національної гвардії України Павлу Босому

Національне агентстов з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис міністру освіти і науки Лілії Гриневич, а також директору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну та командиру військової частини 3043 Національної гвардії України Павлу Босому. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Внесено припис міністру освіти і науки (МОН) Лілії Гриневич", - йдеться у повідомленні.

Так, національне агентство встановило, що МОН не вжило передбачених Законом України "Про запобігання корупції" заходів щодо врегулювання у діяльності ректора потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою зі своєю дружиною.

"НАЗК вимагає провести службове розслідування та вжити заходів щодо врегулювання потенційного конфлікту інтересів у діяльності ректора університету, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Також згідно з приписом генеральному директору концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну Національне агентство вимагає вжити заходів врегулювання у діяльності директора держпідприємства "Балаклійський ремонтний завод" Віталія Шавикіна потенційного конфлікту інтересів, зумовленого сімейними стосунками з дружиною, яка працює на цьому ж підприємстві.

Крім того, у зв’язку з порушенням обмежень щодо спільної роботи близьких осіб, встановлених статтею 27 Закону, внесено припис командиру військової частини 3043 Національної гвардії України Павлу Босому для вжиття заходів щодо усунення відносин прямого підпорядкування між першим заступником командира частини і його дружиною, а також між заступником командира частини по роботі з особовим складом і його дружиною.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАЗК внесло припис в.о. міністра фінансів Маркаровій.