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НАЗК затвердило план перевірок на 2019 рік

Новини » Суспільство    28.11.2018 - 13:04
НАЗК затвердило план перевірок на 2019 рік
Фото: НАЗК (РБК-Україна)

Агенство перевірить ГПУ, СБУ та Рахункову палату

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) затвердило план проведення перевірок в державних органах та органах місцевого самоврядування на 2019 рік, зокрема агентство перевірить 34 органи, серед яких Генеральна прокуратура, Національний банк та Служба безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Як зазначає агенство, також будуть перевірені Рахункова палата, Вища рада правосуддя, два міністерства, дев’ять служб і ще 18 відомств.

"Перевірки будуть проводитися протягом січня - грудня 2019 року. Основними завданнями перевірок є: визначення стану організації роботи щодо запобігання і виявлення корупції, встановлення можливих фактів порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, раніше Верховний суд підтвердив, що в питанні оприлюднення декларацій посадових осіб СБУ, НАЗК діє в рамках закону.

Раніше в розслідуванні програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" говорилося, що перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко володіє нерухомістю понад 200 млн гривень, а члени його сім'ї мають російське громадянство й періодично відвідують окупований Крим.

Згодом СБУ в рамках розпочатого за заявою журналіста Дениса Бігуса кримінального провадження ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу перевіряла інформацію, опубліковану в ЗМІ стосовно колишнього співробітника СБУ Сергія Семочко.

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