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НАПК утвердило план проверок на 2019 год

Новости » Общество    28.11.2018 - 13:04
НАПК утвердило план проверок на 2019 год
Фото: НАЗК (РБК-Украина)

Агенство проверит ГПУ, СБУ и Счетную палату

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило план проведения проверок в государственных органах и органах местного самоуправления на 2019 год, в частности агентство проверит 34 органы, среди которых Генеральная прокуратура, Национальный банк и Служба безопасности Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

Как отмечает агентство, также будут проверены Счетная палата, Высший совет правосудия, два министерства, девять служб и еще 18 ведомств.

"Проверки будут проводиться в течение января - декабря 2019 года. Основными задачами проверок являются: определение состояния организации работы по предотвращению и выявлению коррупции, установления возможных фактов нарушения требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее Верховный суд подтвердил, что в вопросе обнародования деклараций должностных лиц СБУ, НАПК действует в рамках закона.

Ранее в расследовании программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом" говорилось, что первый заместитель председателя Службы внешней разведки Сергей Семочко владеет недвижимостью более 200 млн гривен, а члены его семьи имеют российское гражданство и периодически посещают оккупированный Крым.

Впоследствии СБУ в рамках начатого по заявлению журналиста Дениса Бигуса уголовного производства ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") Уголовного кодекса проверяла информацию, опубликованную в СМИ в отношении бывшего сотрудника СБУ Сергея Семочко.

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