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НАЗК почало перевірку ще 100 декларацій топ-чиновників

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 21:19
НАЗК почало перевірку ще 100 декларацій топ-чиновників
Фото: НАЗК (УНІАН)

НАЗК перевірить декларації 25 суддів, заступників міністрів, керівників відомств та їх заступників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) прийняло рішення про початок проведення повних перевірок наступних 100 декларацій топ-посадовців. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

НАЗК перевірить декларації 25 суддів, заступників міністрів, керівників відомств та їх заступників, посадовців ДФС, голів ОДА, обласних та міських рад.

"Національне агентство перевірить декларації на достовірність вказаних у них відомостей, точність оцінки задекларованих активів, на наявність конфлікту інтересів", - йдеться у повідомленні.

Раніше відомство повідомляло, що не може встановлювати ознаки незаконного збагачення в 500 деклараціях через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення

Також у САП заявляли, що після скасування статті про незаконне збагачення не залишиться інструментів для доказування недостовірності декларування. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що близько 70 кримінальних справ мають бути закриті після скасуванння статті про незаконне збагачення. 

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