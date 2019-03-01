НАЗК не може перевірити 500 декларацій після скасування статті про незаконне збагачення

НАЗК повідомляє, що тепер ознаки незаконно збагачення в деклараціях знайти неможливо
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не может устанавливать признаки незаконного обогащения в 500 декларациях из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
НАПК сообщает, что теперь признаки незаконно обогащения в декларациях найти невозможно.
"Считаю сверхважным вопросом введения в Уголовном кодексе статьи, касающиеся незаконного обогащения чиновников всех уровней и установление ответственности за указанное преступление. НАПК готово приобщиться к экспертизе внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов по укреплению юридических конструкций", - заявил председатель Национального агентства Александр Мангул.
По словам Мангула, НАПК рассматривает два возможных решения этого вопроса. С учетом позиции КС Украины незаконным обогащением может быть определено:
Глава НАПК отметил, что криминализация такого деяния, как незаконное обогащение, является одним из обязательств Украины, которые она взяла на себя при ратификации Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173), Дополнительным протоколом к Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 191), и определенная рекомендациями Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) и других международных институтов
11 февраля НАПК сообщило, что начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.
Напомним, в САП заявляли, что после отмены статьи о незаконном обогащении не останется инструментов для доказывания недостоверности декларирования.
Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении. около 70 уголовных дел должны быть закрыты.