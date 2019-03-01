НАЗК не може перевірити 500 декларацій після скасування статті про незаконне збагачення

НАЗК повідомляє, що тепер ознаки незаконно збагачення в деклараціях знайти неможливо

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не может устанавливать признаки незаконного обогащения в 500 декларациях из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

НАПК сообщает, что теперь признаки незаконно обогащения в декларациях найти невозможно.

"Считаю сверхважным вопросом введения в Уголовном кодексе статьи, касающиеся незаконного обогащения чиновников всех уровней и установление ответственности за указанное преступление. НАПК готово приобщиться к экспертизе внесенных в Верховную Раду Украины законопроектов по укреплению юридических конструкций", - заявил председатель Национального агентства Александр Мангул.

По словам Мангула, НАПК рассматривает два возможных решения этого вопроса. С учетом позиции КС Украины незаконным обогащением может быть определено:

увеличение у лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственности активов в значительном размере, что превышает его доход;

приобретение имущества, увеличение стоимости этого имущества лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, что значительно превышает законные доходы лица, если эти действия совершены без установленных законом, иными правовыми актами.

Глава НАПК отметил, что криминализация такого деяния, как незаконное обогащение, является одним из обязательств Украины, которые она взяла на себя при ратификации Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 173), Дополнительным протоколом к Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией (ETS 191), и определенная рекомендациями Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO) и других международных институтов

11 февраля НАПК сообщило, что начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.

Напомним, в САП заявляли, что после отмены статьи о незаконном обогащении не останется инструментов для доказывания недостоверности декларирования.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении. около 70 уголовных дел должны быть закрыты.