НАЗК передало до суду протокол на Маркарову

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адмінпротокол стосовно Міністра фінансів України Оксани Маркарової. Про це повідомляє прес-служба НАПК.

Повідомляється, що за результатами повної перевірки декларації 2017 року, поданої Маркаровою, на той час першим заступником Міністра фінансів України, Нацагентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів.

"У декларації чиновник не вказала вартість своєї квартири і недостовірно зазначила доходи, отримані нею та членами її сім'ї - чоловіком і дочкою. Також суб'єкт декларування не вказала цінні папери, що належать на праві власності їй та її чоловікові, і вказала недостовірні відомості про наявні у неї та її чоловіка кошти на банківських рахунках. Всього встановлено декларування недостовірних відомостей на суму 415 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Також НАЗК передало до суду протокол на народного депутата України Олександра Супруненка.

"Виявлено недостовірні відомості на загальну суму 292,7 тис. грн в декларації за 2017 (виправленій), поданій народним депутатом України VIII скликання Олександром Супруненком. Народний депутат не задекларував нежиле приміщення, що належить дружині, а також свій дохід та дохід дружини у вигляді страхових виплат", - додали в прес-службі.

У НАЗК попередили, що за подання свідомо недостовірних відомостей у декларації, що відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, передбачена адміністративна відповідальність у частині четвертій статті 172-6 КУпАП.

Нагадаємо, НАЗК склало протокол про адміністративне порушення відносно недостовірної інформації у декларації Маркарової за 2017 рік.

Також РБК-Україна повідомляло, що Міністерство фінансів порушило терміни повідомлення НАЗК про факт неподання або несвоєчасного подання декларацій 17-ти осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.