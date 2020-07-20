НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо глави Держгеонадр

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду адміністративний протокол щодо глави Державної служби геології та надр України. НАЗК направило до суду протоколи стосовно ще 6 публічних службовців.

Про це повідомляє прес-служба Нацагентства з питань запобігання корупції.

"Через неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані складені протоколи щодо двох посадовців: Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр України; Наталія Виноградова, суддя Суворівського районного суду Одеси", - вказано у повідомленні.

Також протоколи через несвоєчасного подання декларації без поважних причин склали стосовно трьох чиновників:

екс-начальника відділу ГУ Держгеокадастру в Донецькій області Ірини Лінкевич

начальника відділу Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Марії Бабак

колишнього замміністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

Нагадаємо, НАЗК розпочало перевірку декларацій глави держави Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка за 2018 та 2019 роки.

Як писало РБК-Україна, Національне агентство з питань запобігання корупції притягнуло до кримінальної відповідальності 236 корупціонерів за перший квартал цього року.