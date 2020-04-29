НАЗК притягнуло до кримінальної відповідальності понад 230 корупціонерів з початку року

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Загалом до відповідальності за корупційні правопорушення притягнуто 1012 осіб

Національне агентство з питань запобігання корупції притягнуло до кримінальної відповідальності 236 корупціонерів за 1 квартал 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що загалом до відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення притягнуто 1012 осіб. З них 236 було притягнено до кримінальної відповідальності, 736 осіб - до адміністративної відповідальності, ще 40 до осіб було застосовано дисциплінарне стягнення.

"Серед осіб, притягнутих до відповідальності: 350 депутатів місцевих рад, 163 посадові особи юридичних осіб публічного права (не зазначені в ч.1 ст. ЗУ "Про запобігання корупції") та 95 працівників органів поліції", - йдеться у повідомленні.

Найбільше осіб було притягнено до відповідальності у зв’язку з наступним:

несвоєчасне подання декларації - 625 осіб;

пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди (хабаря) службовій особі - 133 осіб;

неповідомлення про суттєві зміни майнового стану - 52 осіб;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди (хабаря) службовою особою - 38 осіб.

Нагадаємо, внутрішній аудит в Національному інституту раку Міністерства охорони здоров'я виявив багатомільйонні незаконні операції, СБУ та прокуратура вже проводять перевірку.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно службових осіб Національного інституту раку, які організували схему власного збагачення коштом онкохворих пацієнтів.