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У НАЗК почали перевірку декларацій Зеленського і Порошенко

Україна, Понеділок 20 липня 2020 11:07
У НАЗК почали перевірку декларацій Зеленського і Порошенко
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Також агентство перевірить і ряд дійсних та колишніх членів Кабміну

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало перевірку декларацій глави держави Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка. Відомство перевірить декларації за 2018 та 2019 роки.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Усього відомство перевірить 13 осіб.

Також НАЗК розпочало перевірку ряду діючих та колишніх посадовців Кабміну:

  • міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка;
  • екс-міністра Кабміну Дмитра Дубілета;
  • колишнього міністра охорони здоров’я Іллі Ємця;
  • екс-міністра оборони Андрія Загороднюка;
  • колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна;
  • екс-міністра культури Євгена Нищука.

Крім того, агентство перевірить декларації глави Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера та першого замначальника Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександра Шефера.

Декларації для перевірки визначені новим порядком проведення контролю.

"Головною підставою для перевірки є висока посада суб’єкта декларування. При чому перевіряються усі особи, які обіймали такі посади в 2019 році, навіть якщо на сьогодні вони не є топ-чиновниками", - зазначають у НАЗК.

Нагадаємо, у кінці травня НАЗК інформувало, що декларації високопосадовців, які будуть подані до Реєстру останніми, перевірятимуться у першу чергу.

Як писало РБК-Україна, НАЗК почало перевірку декларацій по-новому порядку, і вона розпочнеться з декларацій президентів, прем'єрів і міністрів.

Так, раніше Зеленський звернувся до Кабміну із закликом розробити закон про одноразове декларування.

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