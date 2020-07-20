НАПК направило в суд админпротокол в отношении главы Госгеонедр

Национальное агентство по предотвращению коррупции составило и направило в суд административный протокол в отношении главы Государственной службы геологии и недр Украины. НАПК направило в суд протоколы в отношении еще 6 публичных служащих.

Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции.

"Из-за несообщения или несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены протоколы по двум должностным лицам: Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр Украины; Наталья Виноградова, судья Суворовского районного суда Одессы", - указано в сообщении.

Также протоколы из-за несвоевременного представления декларации без уважительных причин составили в отношении трех чиновников:

экс-начальника отдела ГУ Госгеокадастра в Донецкой области Ирины Линкевич

начальника отдела Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, Марии Бабак

бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака.

Напомним, НАПК начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко за 2018 и 2019 годы.

Как писало РБК-Украина, Национальное агентство по предотвращению коррупции привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров за первый квартал этого года.