НАПК направило в суд админпротокол в отношении главы Госгеонедр

Также протокол в суд направили в отношении бывшего замглавы МинВОТ Грымчака
Национальное агентство по предотвращению коррупции составило и направило в суд административный протокол в отношении главы Государственной службы геологии и недр Украины. НАПК направило в суд протоколы в отношении еще 6 публичных служащих.
Об этом сообщает пресс-служба Нацагентства по предотвращению коррупции.
"Из-за несообщения или несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены протоколы по двум должностным лицам: Роман Опимах, председатель Государственной службы геологии и недр Украины; Наталья Виноградова, судья Суворовского районного суда Одессы", - указано в сообщении.
Также протоколы из-за несвоевременного представления декларации без уважительных причин составили в отношении трех чиновников:
Напомним, НАПК начало проверку деклараций главы государства Владимира Зеленского и пятого президента Петра Порошенко за 2018 и 2019 годы.
Как писало РБК-Украина, Национальное агентство по предотвращению коррупции привлекло к уголовной ответственности 236 коррупционеров за первый квартал этого года.