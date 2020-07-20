НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо глави Держгеонадр

Також протокол до суду направили щодо колишнього замглави МінТОТ Гримчака
Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду адміністративний протокол щодо глави Державної служби геології та надр України. НАЗК направило до суду протоколи стосовно ще 6 публічних службовців.
Про це повідомляє прес-служба Нацагентства з питань запобігання корупції.
"Через неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані складені протоколи щодо двох посадовців: Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр України; Наталія Виноградова, суддя Суворівського районного суду Одеси", - вказано у повідомленні.
Також протоколи через несвоєчасного подання декларації без поважних причин склали стосовно трьох чиновників:
Нагадаємо, НАЗК розпочало перевірку декларацій глави держави Володимира Зеленського та п'ятого президента Петра Порошенка за 2018 та 2019 роки.
Як писало РБК-Україна, Національне агентство з питань запобігання корупції притягнуло до кримінальної відповідальності 236 корупціонерів за перший квартал цього року.