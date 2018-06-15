Було прийнято рішення про подовження терміну перевірки декларацій на 30 днів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) почало перевірку декларацій трьох суддів та проректора. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про проведення повної перевірки електронних декларацій ще чотирьох осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 - 2017 роки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, перевірятимуться декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які були подані:

Бойко Андрієм Володимировичем, суддею Одеського апеляційного адміністративного суду України, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Бітовим Андрієм Івановичем, суддею Одеського апеляційного адміністративного суду України, за 2015, 2016 та 2017 роки.

Косцовою Іриною Петрівною, суддею Одеського апеляційного адміністративного суду України за 2015, 2016, 2017 роки.

Коротичем Анатолієм Володимировичем, проректором з адміністративно-господарської роботи Глухівського національного педагогічного університету, за 2016 та 2017 роки.

Зазначається, що було прийнято рішення про подовження терміну повної перевірки декларацій чотирьох суб’єктів декларування на додаткові 30 календарних днів, а також про результати здійснення повної перевірки стосовно 6-ти осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що НАЗК передало до суду 7 протоколів про адміністративні правопорушення щодо несвоєчасного подання декларацій посадовцями різних рівнів державної влади та у зв'язку із приховуванням ними суттєвих змін у майновому стані.