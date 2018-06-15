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НАПК начало проверку деклараций трех судей и проректора

НовостиОбщество    15.06.2018 - 21:44
Фото: НАПК (РБК-Украина)
Фото: НАПК (РБК-Украина)

Было принято решение о продлении срока проверки деклараций на 30 дней

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку деклараций трех судей и проректора. Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще четырех лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 - 2017 годы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, будут проверяться декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые были поданы:

Бойко Андреем Владимировичем, судьей Одесского апелляционного административного суда Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Битовым Андреем Ивановичем, судьей Одесского апелляционного административного суда Украины, за 2015, 2016 и 2017 годы.

Косцовою Ириной Петровной, судьей Одесского апелляционного административного суда Украины за 2015, 2016, 2017 годы.

Коротичем Анатолием Владимировичем, проректором по административно-хозяйственной работе Глуховского национального педагогического университета, за 2016 и 2017 годы.

Отмечается, что было принято решение о продлении срока полной проверки деклараций четырех субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней, а также о результатах осуществления полной проверки в отношении 6-ти человек.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК передало в суд 7 протоколов об административных правонарушениях в отношении несвоевременного представления деклараций должностными лицами разных уровней государственной власти и в связи с сокрытием ими существенных изменений в имущественном состоянии.

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Теги публикации: декларация, НАПК, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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