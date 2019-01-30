НАЗК розпочало перевірку декларацій 84 нардепів

Крім того, перевірять декларації 38 суддів

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало полную проверку деклараций 84 народных депутатов Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Как отмечается, сегодня НАПК приняло решение о начале проведения полных проверок 160-ти деклараций чиновников, в том числе 84 народных депутатов Украины.

Декларации для проверки было выбрано Системой автоматизированного контроля за суммой набранных каждой декларацией баллов.

Также среди деклараций, проверки которых начали, декларации 38 судей, руководителей ведомств и их заместителей, должностных лиц ГФС, глав государственных администраций и городских советов.

Сообщается, что НАПК проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило недостоверные сведения в декларациях 5 чиновников.

Напомним, НАЗК внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов и других нарушений закона "О предотвращении коррупции" министру экологии и природных ресурсов Украины Остапу Семераку и и.о. председателя Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками Романа Исаенку.