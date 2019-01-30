НАЗК розпочало перевірку декларацій 84 нардепів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, перевірять декларації 38 суддів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку декларацій 84 народних депутатів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як зазначається, сьогодні НАЗК прийняло рішення про початок проведення повних перевірок 160-ти декларацій посадовців, у тому числі 84 народних депутатів України.

Декларації для перевірки було обрано Системою автоматизованого контролю за сумою набраних кожною декларацією балів.

Також серед декларацій, перевірки яких розпочато, декларації 38 суддів, керівників відомств та їх заступників, посадовців ДФС, голів державних адміністрацій та міських рад.

Повідомляється, що НАЗК перевірить декларації на достовірність вказаних у них відомостей, точність оцінки задекларованих активів, на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у деклараціях 5 посадовців.

Нагадаємо, НАЗК внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів та інших порушень закону "Про запобігання корупції" міністру екології та природних ресурсів України Остапу Семераку та в.о. голови Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роману Ісаєнку.