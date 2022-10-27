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"По сути сбили", но не попали. В Крыму заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС

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Крым, Четверг 27 октября 2022 09:12
"По сути сбили", но не попали. В Крыму заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС Фото: в Крыму заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС (apex.group)
Автор: Наталия Гурковская

В Крыму заявили об "атаке" БПЛА на Балаклавскую ТЭС. Якобы загорелся один из транформаторов, находившийся в нерабочем состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева.

"Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал", - рассказал он.

Гауляйтер заверил, что якобы "к моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было", а "работники ТЭС оперативно справились с возгоранием".

При этом в оккупационной администрации отрапортовали, что "на электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет", а беспилотник якобы "не достиг своей цели", поскольку его "по сути "сбили".

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины дважды наносили удары по иранским военным в оккупированном Крыму.

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