Накануне праздников. Власти Киева обратились к жителям столицы с важной просьбой

Власти Киева обратились к жителям столицы с просьбой не игнорировать воздушную тревогу во время праздников и соблюдать правила, установленные военной администрацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА .

"Городские власти призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги во время праздников, а также напоминают об обязательном соблюдении комендантского часа и запрете пиротехники", - говорится в сообщении.

Там напомнили, что в городе продолжает действовать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. На Новый год и Рождество комендатский час отменять не будут. В установленное время запрещено находиться на улице и других общественных местах.

В связи с этим жителей просят заранее планировать возвращение домой, учитывая ограничения и требования военного положения.

Выходить на улицу во время комендантского часа можно, чтобы пройти до ближайшего укрытия в случае тревоги. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Как будет будет работать общественный транспорт?

Метрополитен в режиме перевозок будет работать до 22:00, а общественный наземный транспорт - до 22:30. При этом во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

В администрации также отметили, что во время новогодних праздников ежесуточно в городе и на объектах коммунальной собственности будут обеспечивать охрану общественного порядка около 230 сотрудников "Муниципальной охраны".

Кроме того, в военной администрации Киева напомнили, что на период действия военного положения на территории Киева запрещена реализация (продажа, торговля) фейерверков, салютов и пиротехнических средств, а также их запуск.

Будут ли в Киеве массовые мероприятия?

Из соображений безопасности больших празднований в городе не планируется. Главная елка страны будет сиять в течение дня в Новый год, 31 декабря и на Рождество.

Во время воздушной тревоги новогоднюю елку не будут подсвечивать. В будни дерево будет сиять с 17:00 до 22:00.