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Нападавшего из Кракова несколько раз оперировали, его состояние критическое

06:44 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: польские полицейские (Getty Images)

Двое полицейских, раненых при задержании нападающего в Кракове, перенесли операции и находятся в стабильном состоянии. Сам стрелок после нескольких операций находится в стабильном, но очень критическом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, которому данные предоставил спикер Малопольского воеводского управления.

После полуночи 8 ноября в воеводском управлении сообщили, что раненые полицейские прооперированы и их состояние стабильное. Министр юстиции Польши призвал сдать кровь одному из правоохранителей.

Премьер Дональд Туск назвал полицейских Якуба Кулика и Артура Моранского настоящими героями. По его словам, они, вероятно, спасли многие жизни, рискуя собственными.

Министр внутренних дел Марцин Кервинский подчеркнул, что полиция предотвратила значительно большее количество жертв: правоохранители открыли огонь по нападавшему всего через три минуты после первого сообщения.

24-летний стрелок перенес несколько сделок. Его состояние стабильное, но очень критическое. На видео с места видно, как он падает после перестрелки с полицейскими.

7 ноября около 15:00 нападающий заехал на Главную рыночную площадь Кракова и открыл огонь по людям. О первых подробностях теракта РБК-Украина рассказывало ранее. Погибли шесть человек, а впоследствии полиция раскрыла данные о нападающем.

На трагедию отреагировали президент Польши Кароль Навроцкий и премьер Дональд Туск. 8 и 9 ноября в стране объявлен на днях национальный траур.

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