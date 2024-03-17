Нападающий "Рейнджерс" с дублем шайб и букетом ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Россиянин стал ключевой фигурой в непростой победе над "Питтсбургом" (7:4). Он забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.

Команды устроили шайбопад с первых минут. На гол защитника "Пингвинз" Ладвига "Нью-Йорк" ответил шайбами Какко и Фокса. Последнему ассистировал Панарин, который после результативного выпада Раста снова вывел "Рейнджерс" вперед реализацией момента с "пятака".

Во второй 20-минутке российский нападающий реализовал большинство после шайбы форварда "Питтсбурга" Эллера, а затем помог отличиться Зибанеджаду. На старте финального периода Панарин ассистировал Миллеру. "Пингвинз" еще раз сократили отставание усилиями Пуустинена, но Крайдер на последних секундах отправил шайбу в пустые ворота хозяев.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Оттавы" Брэди Ткачук и форвард "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос. Первый оформил хет-трик в противостоянии с "Айлендерс" (4:3 ОТ). Второй же двумя шайбами и двумя ассистами приложился к победе над "Флоридой" (5:3).

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