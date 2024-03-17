Нападающий "Рейнджерс" с дублем шайб и букетом ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео
Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил вингера "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
Россиянин стал ключевой фигурой в непростой победе над "Питтсбургом" (7:4). Он забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.
Команды устроили шайбопад с первых минут. На гол защитника "Пингвинз" Ладвига "Нью-Йорк" ответил шайбами Какко и Фокса. Последнему ассистировал Панарин, который после результативного выпада Раста снова вывел "Рейнджерс" вперед реализацией момента с "пятака".
Во второй 20-минутке российский нападающий реализовал большинство после шайбы форварда "Питтсбурга" Эллера, а затем помог отличиться Зибанеджаду. На старте финального периода Панарин ассистировал Миллеру. "Пингвинз" еще раз сократили отставание усилиями Пуустинена, но Крайдер на последних секундах отправил шайбу в пустые ворота хозяев.
В топ-тройку звезд также попали вингер "Оттавы" Брэди Ткачук и форвард "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос. Первый оформил хет-трик в противостоянии с "Айлендерс" (4:3 ОТ). Второй же двумя шайбами и двумя ассистами приложился к победе над "Флоридой" (5:3).
Все результаты вечера в НХЛ:
К слову, накануне "Лос-Анджелес" разгромил "Чикаго" на выезде с дублем Копитара.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.