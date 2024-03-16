"Виннипег" уничтожил "Анахайм", "Лос-Анджелес" разгромил "Чикаго": все шайбы вечера НХЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Канадцы на домашней арене разобрались с "Анахаймом". Открыли счет "Джетс" под занавес первого периода, когда Коннор вовремя подставил клюшку под дальний бросок ДеМело. А во второй 20-минутке Шмидт реализовал большинство броском из левой зоны.

Шайбопад начался в финальном периоде. Сначала ДеМело воспользовался прострелом Элерса. Затем Тоффоли метко бросил под дальнюю штангу после выигранного вбрасывания. Впоследствии он же реализовал большинство, результативно сыграв на "пятаке". Добил "Дакс" Эпплтон классным выстрелом из нулевого угла при численном преимуществе.

В свою очередь "Кингз" шокировали "Чикаго" четырьмя шайбами в стартовой 20-минутке. Для разгона Дюбуа воспользовался большинством и отправил "диск" за линию после рикошета от борта. Впоследствии Лафферьер "прошил" оборону броском со средней дистанции.

Дальше наступило звездное время Копитара. Словенский форвард оформил дубль в течение шести минут. Сначала он из правой зоны отправил шайбу в незащищенные ворота, а затем перед рамкой замкнул передачу Байфилда. Все надежды "Блэкхокс" во втором периоде похоронил Спенс, попавший в ближний угол с правого края.

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