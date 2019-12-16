Из-за нападения на нардепа от "Слуги народа" открыто дело

Фото: Михаил Ананченко (facebook.com)

Начат комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий

Из-за нападения на народного депутата от "Слуги народа" Михаила Ананченко в Сумах открыто уголовное производство. Об этом сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины. Начат комплекс неотложных следственно розыскных мероприятий.

Ананченко ранее заявил, что возле его дома в Сумах на него напали двое неизвестных. По его словам, это связано с его политической деятельностью.

Напомним, 11 декабря в Раде произошла драка после заседания комитета ВР по вопросам аграрной политики. Столкновения произошли между депутатом ВР от фракции "Слуга народа" Андреем Богданцем и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко.

После драки в Раде главу ВР Разумкова просили усилить охрану заседаний аграрного комитета.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук сообщила, что у Богданца сотрясение мозга и его отвезли в больницу.

Позже правоохранители сообщили о подозрении одному из активистов ВО "Свобода" за избиение народного депутата Андрея Богданца.