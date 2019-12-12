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З'явився підозрюваний у побитті нардепа Богданця

Новини » Надзвичайні події     12.12.2019 - 12:56
З'явився підозрюваний у побитті нардепа Богданця
Фото: Андрій Богданець (facebook com andriy bogdanets)

Правоохоронці повідомили про підозру одному з активістів ВО "Свобода"

Правоохоронці повідомили про підозру одному з активістів ВО "Свобода" за побиття народного депутата Андрія Богданця. Про це повідомляє прес-служба поліції.

У прес-службі поліції зазначили, що за погодженням із Київською місцевою прокуратурою №6 слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину , передбаченого ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України. Втім, у поліції так і не назвали ім'я підозрюваного.

Натомість, голова партії ВО "Свобода" Олег Тягнибок на своїй сторінці у Facebook написав, що у нардепа VII скликання Олексія Кайди сьогодні проводили обшуки, а потім його затримали.

"Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця", - уточнив Тягнибок.

Сьогодні о 5 ранку, в кращих гебістських традиціях, особи, які називають себе правоохоронцями почали ломитися в помешкання Олег Куцин - командира добровольчої чоти Карпатська січ та Олексій Кайда, ветерана московсько-української війни, народного депутата України 7 скликання. Причина - заява нардепа від СН Андрій Богданця. Того самого раніше судимого провокатора, який учора отримав відсіч за хамство на засіданні Аграрного комітету. Олексія Кайду намагаються забрати до Печерського райвідділку поліції.

Опубліковано Олегом Тягнибоком Середа, 11 грудня 2019 р.

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