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Напад на журналістів в Укрексімбанку: запобіжні заходи обрали всім фігурантам

Автор: Дмитро Левицький

Суд обрав запобіжні заходи відстороненому главі Укрексімбанку, його прес-секретарю та начальнику служби безпеки банку. Їх підозрюють у нападі на журналістів у приміщенні Укрексімбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Керівнику банку Євгену Мецгеру та його прес-секретарю Володимиру Пікалову обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. А на начальника служби безпеки банку Ігоря Тельбізова поклали особисті зобов'язання.

Нагадаємо, напад на журналістів програми "Схеми" стався 4 жовтня 2021 року, коли вони записували інтерв'ю з Мецгером. Співробітники банку відібрали у журналістів камери, стерли записи, та незаконно утримували журналістів у приміщенні фінустанови.

Пізніше журналісти опублікували відеозапис, на якому зафіксовано інцидент.

Після цього Мецгер тимчасово склав повноваження глави Укрексімбанку.

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УкрексімбанкПрокуратура