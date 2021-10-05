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Журналісти "Схем" повідомили про напад під час інтерв'ю. Відкрито кримінальну справу

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Київ, Вівторок 05 жовтня 2021 01:36
Журналісти "Схем" повідомили про напад під час інтерв'ю. Відкрито кримінальну справу Фото: "схеми" повідомили про напад на знімальну групу (radiosvoboda.org)
Автор: Артур Родивилов

Журналісти "Схем" заявили про вчинення нападу в державному "Укрексімбанку". За їхніми словами, інцидент стався під час запису інтерв'ю з головою правління фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода".

Повідомляється, що Мецгеру не сподобалося одне з питань журналістів-розслідувачів Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".

Журналісти повідомляють, що співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали 2 камери, карти із записом.

Співробітники банку забороняли знімати все це на телефон, а також не дозволяли покинути приміщення. Через годину знімальній групі повернули техніку, але відео всього інтерв'ю і самого нападу було видалено.

Журналіст зміг записати те, що відбувалося на аудіо. Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію і написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності.

У поліції повідомили, що за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів розпочато кримінальне провадження.

"Наразі правоохоронці проводять необхідні слідчі дії для об'єктивного та неупередженого досудового розслідування. Інспектори відділу Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України - перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", - йдеться у повідомленні поліції.

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