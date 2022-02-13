ru ua
Нд, 13 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Напад на журналістів: поліція відкрила дві справи

Новость на русском →
Дніпро, Неділя 13 лютого 2022 19:02
Напад на журналістів: поліція відкрила дві справи Фото: поліція відкрила дві справи за фактом нападу на журналістів у Дніпрі (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

За фактом нападу на журналістів "Української правди" в Дніпрі відкриті дві кримінальні справи. Подія кваліфікована, як насильство проти представників ЗМІ та перешкоджання професійній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці зазначили, що 13 лютого на території аеропорту в Дніпрі стався конфлікт між групою осіб і журналістами видання "Українська правда". За даним фактом розпочато два кримінальні провадження.

Справи порушено за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 171 - перешкоджання професійній діяльності журналістів;
  • ст. 345-1 - погрози або насильство щодо журналістів.

Правоохоронці збирають інформацію про подію. Проводяться первинні слідчі дії.

Нагадавши, про напад на знімальну групу "УП" у Дніпрі у своєму Facbook повідомив журналіст видання Михайло Ткач.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Дніпро
NEWS
Україна не радить літати над Чорним морем. Але небо не закрите
Україна не радить літати над Чорним морем. Але небо не закрите
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи