Новий пакет санкцій ЄС вдарить по нафтовому ринку Росії
Другий пакет санкцій Євросоюзу містить обмеження щодо нафтового ринку Росії. Крім того ЄС введе заборону на продаж літаків і техніки російським авіакомпаніям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.
Санкції вдарять по нафтовому сектору, оскільки через них "Росія не зможе модернізувати свої нафтопереробні заводи".
"Ми націлені на енергетичний сектор, ключову область економіки, яка особливо вигідна Російській державі", - заявила вона.
За словами глави ЄК, нові заходи можуть торкнутися до 70% банківського сектора Росії. Євросоюз має намір обмежити країні доступ до технологій, у тому числі до напівпровідників, і ввести візові обмеження. Вони торкнуться дипломатів, пов'язаних з ними груп і бізнесменів.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.
США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.