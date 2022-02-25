Новий пакет санкцій ЄС вдарить по нафтовому ринку Росії

Другий пакет санкцій Євросоюзу містить обмеження щодо нафтового ринку Росії. Крім того ЄС введе заборону на продаж літаків і техніки російським авіакомпаніям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter .

Санкції вдарять по нафтовому сектору, оскільки через них "Росія не зможе модернізувати свої нафтопереробні заводи".

"Ми націлені на енергетичний сектор, ключову область економіки, яка особливо вигідна Російській державі", - заявила вона.

За словами глави ЄК, нові заходи можуть торкнутися до 70% банківського сектора Росії. Євросоюз має намір обмежити країні доступ до технологій, у тому числі до напівпровідників, і ввести візові обмеження. Вони торкнуться дипломатів, пов'язаних з ними груп і бізнесменів.