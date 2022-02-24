Напад РФ в Україну. Арестович розповів про ситуацію на позиціях

В Україні тривають сутички з російськими військовими на ключових позиціях. Зокрема, в районі проведення ООС.

Про це заявив радник президента РФ Олексій Арестович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "1+1" .

Він заявив, що російські війська в білоруському напрямку захопили Чорнобильську АЕС.

"Нацгвардія дала бій, але там переважаючі сили противника і нацгвардійці відійшли. Окремі групи просуваються у напрямку Києва, однак це ще 2-3 БМП, 30-40 солдатів. Ми подивимося як буде йти далі, але ми готові зустрічати противника", - повідомив Арестович.

За його словами, у Чернігівському напрямку бої тривають на північ від Чернігова.

"Ми зупинили комбіновану колону противника, більше 100 на одному напрямку, а всього більше трьохсот на декількох напрямках броньованих машин, техніки. У них там великі втрати. Завдали втрат російським військовим", - додав він.

Арестович заявив, що Сум досі утримуються ЗСУ, проте на північній околиці вже знаходяться російські війська.

"Вони прикрилися хімічним заводом і там розташувалися на ніч, щоб не били по них. У Сумському напрямку спалили 15 російських танків", - додав він.

На півночі Харкова завдали потужного удару, проте військовим вдалося знищити чотири танки. При цьому Арестович додав, що Харків військові не віддають.

Він додав, що у зоні ООС проти українських військових загалом воюють близько 50 тисяч осіб, проте ЗСУ не здали жодної позиції, підкресливши, що в регіоні знищили чотири російські вертольоти і взяли в полон велику кількість військових.

"Військові РФ захопили Чорнобиль. Я думаю, що росіяни спробують шантажувати світ захопленої ЧАЕС. Зараз Офіс президента зараз готує відповідь на можливий шантаж", сказав Арестович.

Арестович повідомив, що російські військові пішли в бік Мелітополя. Їм не вдалося перейти на правий берег поки, і тому тривають бої за Херсон.