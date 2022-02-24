Напад Росії на Україну: під вогнем аеродроми та військова інфраструктура

В результаті напади Росії на Україну 24 лютого 2022 року під обстрілами опинилися аеродроми та військова інфраструктура на заході та півночі України. Постраждали кілька людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Дані про обстріли на ранок 24 лютого:
Крім того, повідомляється, що загорілися військові склади в Полтавській і Черкаській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові в Луганській області збили п'ять російських літаків, а також підбили два танки.
Також повідомлялося, що у Харкові відкрили всі бомбосховища після вибухів у місті.