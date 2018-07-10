Напад на ромів на Лисій горі: координатору С14 повідомлено про підозру

Новини Надзвичайні події 10.07.2018 - 19:51
Фото: Знищений табір ромів (facebook.com/Сергей Мазур)
Фото: Знищений табір ромів (facebook.com/Сергей Мазур)

Готується подання до суду щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваному в нападі на ромів у Києві

Одному з учасників нападу на табір ромів у Києві на Лисій горі, що стався у квітні 2018 року, оголошено про підозру. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Зазначається, що у ході розслідування справи за фактом нападу на поселення ромів на Лисій горі у Голосіївському районі Києва одному з фігурантів погромів оголосили про підозру за фактом хуліганства (ч. 2 ст. 296) Кримінального кодексу України.

"Слідчими готується подання до суду щодо обрання чоловіку міри запобіжного заходу", - повідомили в поліції.

Також додали, що правоохоронці будуть негайно реагувати на усі прояви порушення законодавства та притягуватимуть винних до відповідальності.

Як відомо, ініціаторами погромів в таборі ромів на Лисій горі стала націоналістична організація С14. Її кординатор є Сергій Мазур.

Нагадаємо, у квітні у Голосіївському районі Києва  група осіб, які були у балаклавах, вчинили напад на тимчасове поселення. Представники націоналістичної організації С14 знищили табір ромів.

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Теги:  ромы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС