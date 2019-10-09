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Адвокати Порошенка подали заяву в ДБР проти Дубінського

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:42
Адвокати Порошенка подали заяву в ДБР проти Дубінського
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

У Порошенка розповіли про ситуацію з деклараціями

Адвокати Петра Порошенка подали заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) щодо порушення кримінальної справи проти народного депутата Олександра Дубінського за завідомо неправдиве повідомлення про злочин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвокатів.

"Електронні декларації Петра Порошенка, згідно закону, неодноразово перевірялися НАЗК та податковою. Загальна ж історія декларування Петром Порошенком своїх статків та доходів чи не найдовша в Україні: вперше декларацію Петро Порошенко подав ще 1998 року", - повідомили у Порошенка.

"Якщо вважати, що Дубінський та ДБР Портнова-Труби, фабрикуючи документи, ще й переплутали Петра Порошенка та Олексія Порошенка, то варто зазначити, що Олексій Порошенко як сумлінний декларант пройшов не лише перевірку НАЗК, але й податкову перевірку, підтверджені відповідними актами", - додали у Порошенка.

Проекту підозри Порошенку наразі немає, - Труба ДБР відкрила провадження про можливе декларування недостовірної інформації Порошенком
Новини України Порошенко ПетроДБР
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