Напад на прикордонників на кордоні з Росією: що відомо на цей момент
У Сумській області на кордоні з Росією сьогодні вночі невідомі напали на українських прикордонників. Нападників було троє, вони побили двох військових, забрали їхню зброю та втекли.
Все що наразі відомо про цей інцидент - в матеріалі РБК-Україна.
Що сталося
Вночі в Краснопільському районі Сумської області троє невідомих побили двох військовослужбовців з прикордонного наряду та забрали їх зброю. Нападники не були озброєні, а табельну зброю прикордонників вони викинули поблизу місця інциденту.
Звідки був скоєний напад
Як розповіли РБК-Україна в ДПСУ, прикордонники не побачили ознак порушення державного кордону, тому про причетність Росії до цього інциденту, скоріш за все, можна не говорити.
"Ознак порушення кордону не було, тому залишається тільки напрямок з тилу України", - пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Хто скоїв напад
У прес-службі СБУ повідомили РБК-Україна, що до нападу на прикордонників причетні два співробітники спецслужби. Наразі підозрюваних відсторонено від роботи, їх вже передали органам слідства.
"На час проведення досудового розслідування обоє учасників нападу, котрі є співробітниками Служби, відсторонені від роботи", - заявили в СБУ.
Що загрожує нападникам
Наразі правоохоронці проводять розслідування в рамках кримінального провадження, відкритого за двома статтями. Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі.